Укргидрометцентр прогнозирует в Украине на 3 ноября небольшой снег и дождь
Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует в Украине небольшой снег и дождь на 3 ноября.
Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +14° (видеопрогноз)
Как прогнозируют синоптики, 3 ноября в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/сек. На остальной территории – ветер 7-12 м/сек.
По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на Левобережье умеренные осадки, лишь в северных и большинстве центральных областей днем без существенных осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 4-9°, днем 9-14°.
В Киеве ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.
В Киевской области ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 0-4° тепла, днем 3-8°.
Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°