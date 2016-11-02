Укргидрометцентр прогнозирует в Украине на 3 ноября небольшой снег и дождь

16:43, 2 ноября 2016
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Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует в Украине небольшой снег и дождь на 3 ноября.

В Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь / УНИАН
В Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь / УНИАН

Об этом говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +14° (видеопрогноз)

Как прогнозируют синоптики, 3 ноября в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/сек. На остальной территории – ветер 7-12 м/сек.

По данным Укргидрометцентра, завтра в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на Левобережье умеренные осадки, лишь в северных и большинстве центральных областей днем без существенных осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 4-9°, днем 9-14°.

В Киеве ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.

В Киевской области ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 0-4° тепла, днем 3-8°.

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