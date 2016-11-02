В Киеве завтра без осадков, днем до +6°

19:00, 2 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 3 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем +6°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +3°.

В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября

Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:52, а зайдет в 16:29.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°. 

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