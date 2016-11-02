Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +14° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°.
В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.
Во Львове 3 ноября переменная облачность, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный, свежий.
В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября
В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.4 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер западный, умеренный.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +1°, днем +10°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в четверг пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +7°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики обещают дождь. Температура ночью -1°, днем +9°. Ветер южный и юго-западный, до 8.0 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью +5°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают осадки, температура ночью +3°, днем +10°. Ветер южный и юго-западный, до 9.0 м/с.
В Краматорске в четверг пройдет ливень, температура ночью +1°, днем +9°, ветер переменный, умеренный.
В Северодонецке завтра дождь. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°