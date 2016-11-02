Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +14° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 ноября в Украине практически без осадков, на юге днем до +14°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью 0°, днем +6°. Ветер западный и юго-западный, до 6.5 м/с.

Во Львове 3 ноября переменная облачность, ночью -1°, днем +4°. Ветер западный, свежий.

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В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью 0°, днем +4°. Ветер западный и юго-западный, до 7.4 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +1°, днем +10°, ветер переменный, слабый.

В Харькове в четверг пройдет дождь, температура ночью 0°, днем +7°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики обещают дождь. Температура ночью -1°, днем +9°. Ветер южный и юго-западный, до 8.0 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +5°, днем +14°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают осадки, температура ночью +3°, днем +10°. Ветер южный и юго-западный, до 9.0 м/с.

В Краматорске в четверг пройдет ливень, температура ночью +1°, днем +9°, ветер переменный, умеренный.

В Северодонецке завтра дождь. Температура ночью +1°, днем +9°. Ветер переменный, до 7.5 м/с.

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