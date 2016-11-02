У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

16:01, 2 ноября 2016
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У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,9.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В зоне последнего землетрясения в Италии земная поверхность просела на 70 см

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 100 км к востоку от города Финшхафен. Глубина залегания очага землетрясения составляла 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, утром 30 октября землетрясение магнитудой 6,5 всколыхнуло центральную Италию. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, начавшейся 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.

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