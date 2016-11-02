В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября

Завтра, 3 ноября, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе до +12°.