В пяти областях объявили штормовое предупреждение на 3 ноября

14:47, 2 ноября 2016
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Завтра, 3 ноября, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе до +12°.

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