В Киеве из-за ухудшения погодных условий дорожники работают в усиленном режиме
Из-за ухудшения погодных условий в Киеве дорожники сегодня, 2 ноября, работают в усиленном режиме.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".
Отмечается, что специалисты дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" 2 ноября обследуют улично-дорожную сеть и, в случае необходимости, проводят превентивную обработку дорожного покрытия для предотвращения возникновения скользкости.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°
В частности, обработку дорожного покрытия посыпочными материалами осуществлено на мостах через р. Днепр и на участках улиц со сложными условиями движения.
"Коммунальная корпорация внимательно следит за ситуацией и, в случае усложнения погодных условий и увеличения осадков в виде мокрого снега, задействует необходимое количество техники, чтобы обеспечить безопасные условия движения по улицам и дорогам столицы", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 ноября в столице днем до +3°, пройдет снег с дождем.
Погода в Украине
-
Винница+13°... +8°
-
Днепр+30°... +14°
-
Донецк+34°... +18°
-
Житомир+14°... +9°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+16°... +6°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+36°... +20°
-
Луцк+14°... +8°
-
Львов+16°... +7°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+28°... +13°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+30°... +12°
-
Тернополь+14°... +7°
-
Харьков+33°... +17°
-
Херсон+30°... +13°
-
Хмельницкий+12°... +7°
-
Черкассы+24°... +10°
-
Чернигов+18°... +10°
-
Черновцы+16°... +9°