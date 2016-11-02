В Киеве из-за ухудшения погодных условий дорожники работают в усиленном режиме

13:12, 2 ноября 2016
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Из-за ухудшения погодных условий в Киеве дорожники сегодня, 2 ноября, работают в усиленном режиме. 

Из-за ухудшения погодных условий дорожники работают в усиленном режиме / УНИАН
Из-за ухудшения погодных условий дорожники работают в усиленном режиме / УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Отмечается, что специалисты дорожно-эксплуатационных предприятий "Киевавтодора" 2 ноября обследуют улично-дорожную сеть и, в случае необходимости, проводят превентивную обработку дорожного покрытия для предотвращения возникновения скользкости.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°

В частности, обработку дорожного покрытия посыпочными материалами осуществлено на мостах через р. Днепр и на участках улиц со сложными условиями движения.

"Коммунальная корпорация внимательно следит за ситуацией и, в случае усложнения погодных условий и увеличения осадков в виде мокрого снега, задействует необходимое количество техники, чтобы обеспечить безопасные условия движения по улицам и дорогам столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября в столице днем до +3°, пройдет снег с дождем.

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