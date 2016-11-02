На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°

В среду и четверг на украинских дорогах пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +11°.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди и снег. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют снег и дожди, температура в дороге +4° … +10°. В четверг на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура до +9°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +5°, пройдет дождь со снегом. Завтра на данном маршруте в Днепропетровской и Донецкой областях ожидаются осадки, температура до +11°.

В направлении Харькова пройдут дожди и снег. Температура в дороге до +3°. 3 ноября на этом направлении практически без осадков, температура +6°… +9°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня дождь со снегом, +4° … +11°. По данному направлению в четверг практически без осадков, температура до +9°.

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