На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°
В среду и четверг на украинских дорогах пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +11°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди и снег. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, без осадков.
На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют снег и дожди, температура в дороге +4° … +10°. В четверг на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура до +9°.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на западе температура до +12° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +5°, пройдет дождь со снегом. Завтра на данном маршруте в Днепропетровской и Донецкой областях ожидаются осадки, температура до +11°.
В направлении Харькова пройдут дожди и снег. Температура в дороге до +3°. 3 ноября на этом направлении практически без осадков, температура +6°… +9°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня дождь со снегом, +4° … +11°. По данному направлению в четверг практически без осадков, температура до +9°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°