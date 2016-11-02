На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на западе температура до +11°

13:00, 2 ноября 2016
1095
0

В среду и четверг на украинских дорогах пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +11°.

На автодорогах Украины пройдут дожди и снег / УНИАН
На автодорогах Украины пройдут дожди и снег / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди и снег. Температура +4°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, без осадков.

На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют снег и дожди, температура в дороге +4° … +10°. В четверг на этом маршруте местами ожидаются осадки, температура до +9°.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на западе температура до +12° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +5°, пройдет дождь со снегом. Завтра на данном маршруте в Днепропетровской и Донецкой областях ожидаются осадки, температура до +11°.

В направлении Харькова пройдут дожди и снег. Температура в дороге до +3°. 3 ноября на этом направлении практически без осадков, температура +6°… +9°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня дождь со снегом, +4° … +11°. По данному направлению в четверг практически без осадков, температура до +9°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°
Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж) Летнее солнцестояние в Британии: тысячи людей собрались возле Стоунхенджа (фоторепортаж)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
751 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей