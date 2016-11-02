Площадь лесного пожара в Джорджии превысила 700 га

12:14, 2 ноября 2016
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Площадь лесного пожара в американском штате Джорджия превысила 700 га. 

Площадь лесного пожара в Джорджии продолжает увеличиваться / Reuters
Площадь лесного пожара в Джорджии продолжает увеличиваться / Reuters

Об этом сообщает 11alive.com.

Масштабный лесной пожар в Колорадо уничтожил несколько домов

С огнем борются более 50 пожарных. По прогнозам спасателей, пожар может гореть еще в течение нескольких недель.

В то же время местные власти уверяют, что пожар не угрожает жилым домам.

Ранее сообщалось, что пожарные не могли полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

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