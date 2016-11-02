Площадь лесного пожара в Джорджии превысила 700 га

Площадь лесного пожара в американском штате Джорджия превысила 700 га.

Площадь лесного пожара в Джорджии продолжает увеличиваться / Reuters

Об этом сообщает 11alive.com.

Читайте также Масштабный лесной пожар в Колорадо уничтожил несколько домов

С огнем борются более 50 пожарных. По прогнозам спасателей, пожар может гореть еще в течение нескольких недель.

В то же время местные власти уверяют, что пожар не угрожает жилым домам.

Ранее сообщалось, что пожарные не могли полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

Crews literally fighting an uphill battle against large wildfire on Rocky Face pic.twitter.com/ETIY8SdyqX — Brandon Evans (@brandonevansnc9) October 31, 2016

Причина возгорания на данный момент неизвестна.