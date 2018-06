Площадь лесного пожара в Джорджии превысила 700 га

Об этом сообщает 11alive.com.

С огнем борются более 50 пожарных. По прогнозам спасателей, пожар может гореть еще в течение нескольких недель.

В то же время местные власти уверяют, что пожар не угрожает жилым домам.

Ранее сообщалось, что пожарные не могли полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

Crews literally fighting an uphill battle against large wildfire on Rocky Face pic.twitter.com/ETIY8SdyqX