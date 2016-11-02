Два вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла на высоту 5,5 км

Вулканы Ключевской и Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросили столбы пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря каждый.

Два вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла на 5,5 км / flickr.com Eugene Kaspersky

Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии, передает ТАСС.

Читайте также В Индонезии ограничили доступ туристов в район вулкана Бромо

"Сегодня утром вулкан Ключевской произвел выброс пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на 277 км. Вулкан Шивелуч произвел выброс также на 5,5 км над уровнем моря спустя пару часов. Шлейф распространился на восток на 15 км", - говорится в сообщении.

На данный момент туристическим группам рекомендовано не организовывать маршруты вблизи вулканов.

Напомним, вулкан Булусан на востоке Филиппин в понедельник, 17 октября, выбросил столб пепла на высоту 1 километр.