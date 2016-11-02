Два вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла на высоту 5,5 км

11:34, 2 ноября 2016
870
0

Вулканы Ключевской и Шивелуч на Камчатке (РФ) выбросили столбы пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря каждый. 

Два вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла на 5,5 км / flickr.com Eugene Kaspersky
Два вулкана на Камчатке выбросили столбы пепла на 5,5 км / flickr.com Eugene Kaspersky

Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения Института вулканологии, передает ТАСС.

В Индонезии ограничили доступ туристов в район вулкана Бромо

"Сегодня утром вулкан Ключевской произвел выброс пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на 277 км. Вулкан Шивелуч произвел выброс также на 5,5 км над уровнем моря спустя пару часов. Шлейф распространился на восток на 15 км", - говорится в сообщении.

На данный момент туристическим группам рекомендовано не организовывать маршруты вблизи вулканов.

Напомним, вулкан Булусан на востоке Филиппин в понедельник, 17 октября, выбросил столб пепла на высоту 1 километр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
751 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей