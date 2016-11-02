Сильный шторм обрушился на Кипр (видео)

10:37, 2 ноября 2016
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Во вторник, 1 ноября, на Кипр обрушился разрушительный шторм.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Cyprus Mail.

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Больше всего от стихии пострадал район города Ларнака, где сильный ветер и дождь привели к обрушению деревьев и отключению электроэнергии. Местные жители рассказывают, что дождь подтопил многочисленные дома, а из-за ветра повреждены автомобили.

Несколько автодорог в Ларнаке затопило, движение по ним невозможно. Кроме того, на одну из дорог сошел оползень.

По официальным данным, шторм повредил 21 дом и около 30 автомобилей.

Метеорологи сообщают, что сложные погодные условия будут наблюдаться и в среду. В частности, усилится ветер, поэтому владельцев небольших лодок просят воздержаться от выхода в море.

Напомним, в селе Джунецери (около города Ланчхути) на западе Грузии в результате сильного ветра и ливня пострадали несколько семей.

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