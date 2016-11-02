После землетрясения в Риме повреждены 150 зданий
После землетрясения, которое произошло 30 октября в центре Италии, специалисты службы Гражданской обороны и сотрудники пожарной службы обнаружили различные повреждения в 150 зданиях.
Небольшие трещины появились, в частности, в зданиях знаменитых римских музеев - Галерее Боргезе и Палаццо Барберини, а также примерно в десяти базиликах, передает "РИА Новости" со ссылкой на газету Corriere della Sera.
В Италии зафиксирована новая серия подземных толчков
Также специалисты обнаружили трещины на одном из римских мостов, а из одного жилого дома эвакуировали всех жильцов после того, как на лестничном пролете пожарные обнаружили серьезные повреждения.
Мэр города Вирджиния Раджи заявила, что серьезных повреждений в Риме не зафиксировано.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 всколыхнуло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, начавшейся 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.
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