После землетрясения в Риме повреждены 150 зданий

После землетрясения, которое произошло 30 октября в центре Италии, специалисты службы Гражданской обороны и сотрудники пожарной службы обнаружили различные повреждения в 150 зданиях.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Небольшие трещины появились, в частности, в зданиях знаменитых римских музеев - Галерее Боргезе и Палаццо Барберини, а также примерно в десяти базиликах, передает "РИА Новости" со ссылкой на газету Corriere della Sera.

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Также специалисты обнаружили трещины на одном из римских мостов, а из одного жилого дома эвакуировали всех жильцов после того, как на лестничном пролете пожарные обнаружили серьезные повреждения.

Мэр города Вирджиния Раджи заявила, что серьезных повреждений в Риме не зафиксировано.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 всколыхнуло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, начавшейся 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.