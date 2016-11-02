В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°

08:30, 2 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в столице днем до +3°, пройдет снег с дождем.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-западный, до 5.4 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:51, а зайдет в 16:30.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +12°. 

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