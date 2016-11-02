В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на западе температура до +12° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +12°.
В столице сегодня снег с дождем, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 5.4 м/с.
На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег
Во Львове 2 ноября ливень, температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидается снег. Температура +5°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +11°, ветер юго-западный, до 7.5 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до +2°, ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +7°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Днепре снег с дождем. Температура воздуха +4°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +3°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.
В Краматорске в среду пасмурно, днем +3°. Ветер переменный, слабый.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 ноября
В Северодонецке без осадков, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°