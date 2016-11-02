В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на западе температура до +12° (карта)

08:07, 2 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +12°. 

REUTERS
REUTERS

В столице сегодня снег с дождем, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 5.4 м/с.

На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег

Во Львове 2 ноября ливень, температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду ожидается снег. Температура +5°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +11°, ветер юго-западный, до 7.5 м/с.

УНИАН
На западе до +12° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +2°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня переменная облачность. Температура днем +7°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Днепре снег с дождем. Температура воздуха +4°. Ветер северный и северо-западный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +3°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, днем +3°. Ветер переменный, слабый.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 ноября

В Северодонецке без осадков, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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