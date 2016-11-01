В Киеве завтра пройдет снег с дождем, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в столице пройдет снег с дождем, температура воздуха днем +3°.

В Киеве завтра ожидается снег с дождем / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 16:30.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +12°.

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