В Киеве завтра пройдет снег с дождем, днем до +3°

19:00, 1 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 ноября в столице пройдет снег с дождем, температура воздуха днем +3°.

В Киеве завтра ожидется снег с дождем / УНИАН
В Киеве завтра ожидается снег с дождем / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег

Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:51, а зайдет в 16:30.

Как сообщал УНИАН, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +12°. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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