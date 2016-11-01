В Украине завтра пройдут дожди, местами со снегом, на западе днем до +12° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +12°.

В Украине завтра местами пройдут дожди и снег / УНИАН

В Киеве завтра пройдет снег с дождем, ночью +2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.

Во Львове 2 ноября ливень, ночью +2°, днем +7°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.

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В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 6.0 м/с.

В Виннице в среду ожидается дождь. Температура ночью +2°, днем +5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +6°, днем +11°, ветер переменный, умеренный.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -1°, днем +2°. Ветер южный и северо-западный, умеренный.

В Днепре на завтра синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью +1°, днем +4°. Ветер южный и западный, до 6.8 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью +5°, днем +7°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -2°, днем +4°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -3°, днем +4°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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