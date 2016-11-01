В Украине завтра пройдут дожди, местами со снегом, на западе днем до +12° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 2 ноября, в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +12°.
В Киеве завтра пройдет снег с дождем, ночью +2°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, до 6.2 м/с.
Во Львове 2 ноября ливень, ночью +2°, днем +7°. Ветер южный и юго-западный, умеренный.
На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег
В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 6.0 м/с.
В Виннице в среду ожидается дождь. Температура ночью +2°, днем +5°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +6°, днем +11°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -1°, днем +2°. Ветер южный и северо-западный, умеренный.
В Днепре на завтра синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью +1°, днем +4°. Ветер южный и западный, до 6.8 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью +5°, днем +7°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -2°, днем +4°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -3°, днем +4°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -2°, днем +4°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°