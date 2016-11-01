В Украине объявили штормовое предупреждение на 2 ноября

16:00, 1 ноября 2016
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В среду, 2 ноября, во многих областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 2 ноября в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях, днем на большей части территории, кроме восточных областей, дождь с мокрым снегом.

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