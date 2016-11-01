На западе Грузии прошел разрушительный шторм

14:40, 1 ноября 2016
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В селе Джунецери (около города Ланчхути) на западе Грузии в результате сильного ветра и ливня пострадали несколько семей. 

На западе Грузии прошел шторм / Новости-Грузия
На западе Грузии прошел шторм / Новости-Грузия

Об этом сообщили в районной администрации Ланчхути, передает "Новости-Грузия".

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Ураган начался днем 31 октября. Ветер вырвал деревья с корнем и повредил пять жилых домов.

Из-за ливня затопленными оказались первые этажи и дворы домов.

На данный момент в районной администрации Ланчхути продолжает работу штаб по чрезвычайным ситуациям, который занимается подсчетом ущерба.

Напомним, на востоке Грузии в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

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