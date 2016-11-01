На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег
Во вторник на украинских трассах практически без осадков, в среду пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +13°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса переменная облачность. Температура +2°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, местами пройдут дожди и снег.
На трассе Киев - Ужгород во Львовской области пройдет дождь, температура в дороге +2° … +10°. Во среду на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +10°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе до +7° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +6°, в Донецкой области пройдет дождь со снегом. Завтра на данном маршруте местами ожидаются осадки, температура до +5°.
В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +3°. 2 ноября на этом направлении дожди и снег, температура +2°… +3°.
По маршруту Киев - Черновцы в Хмельницкой области сегодня пройдет дождь со снегом, +2° … +6°. По данному направлению в среду ожидаются осадки, температура до +13°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+13°... +8°
-
Днепр+30°... +14°
-
Донецк+34°... +18°
-
Житомир+14°... +9°
-
Запорожье+31°... +16°
-
Ивано-Франковск+16°... +6°
-
Киев+16°... +10°
-
Кировоград+25°... +10°
-
Луганск+36°... +20°
-
Луцк+14°... +8°
-
Львов+16°... +7°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+28°... +13°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+30°... +12°
-
Тернополь+14°... +7°
-
Харьков+33°... +17°
-
Херсон+30°... +13°
-
Хмельницкий+12°... +7°
-
Черкассы+24°... +10°
-
Чернигов+18°... +10°
-
Черновцы+16°... +9°