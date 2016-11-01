На автодорогах Украины сегодня без осадков, завтра пройдут дожди и снег

13:00, 1 ноября 2016
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Во вторник на украинских трассах практически без осадков, в среду пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на западе - до +13°.

На автодорогах Украины сегодня без осадков / rutrassa.ru
На автодорогах Украины сегодня без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса переменная облачность. Температура +2°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, местами пройдут дожди и снег.

На трассе Киев - Ужгород во Львовской области пройдет дождь, температура в дороге +2° … +10°. Во среду на этом маршруте ожидаются осадки, температура до +10°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе до +7° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +6°, в Донецкой области пройдет дождь со снегом. Завтра на данном маршруте местами ожидаются осадки, температура до +5°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +3°. 2 ноября на этом направлении дожди и снег, температура +2°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы в Хмельницкой области сегодня пройдет дождь со снегом, +2° … +6°. По данному направлению в среду ожидаются осадки, температура до +13°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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