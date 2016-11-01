Октябрь в Киеве был на 1,6° холоднее климатической нормы

12:52, 1 ноября 2016
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В Киеве третий октябрь подряд был холоднее климатической нормы.

Октябрь в Киеве был холоднее климатической нормы / УНИАН
Октябрь в Киеве был холоднее климатической нормы / УНИАН

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура октября в Киеве составила +6,5°, что ниже климатической нормы на 1,6°", - говорится в сообщении.

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Октябрь этого года - первый месяц после января-2016, который имеет отклонение от нормы в сторону снижения, а также третий подряд октябрь в столице, который стал холоднее климатической нормы, что вообще нехарактерно для глобального потепления.

Холоднее всего было 19 октября, когда минимальная температура опустилась до -2,2°, а теплее всего - 1 октября, когда максимальная температура достигла +25,8°.

В октябре выпало 101 мм осадков, что соответствует почти трем климатическим нормам.

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