Октябрь в Киеве был на 1,6° холоднее климатической нормы
В Киеве третий октябрь подряд был холоднее климатической нормы.
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура октября в Киеве составила +6,5°, что ниже климатической нормы на 1,6°", - говорится в сообщении.
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Октябрь этого года - первый месяц после января-2016, который имеет отклонение от нормы в сторону снижения, а также третий подряд октябрь в столице, который стал холоднее климатической нормы, что вообще нехарактерно для глобального потепления.
Холоднее всего было 19 октября, когда минимальная температура опустилась до -2,2°, а теплее всего - 1 октября, когда максимальная температура достигла +25,8°.
В октябре выпало 101 мм осадков, что соответствует почти трем климатическим нормам.
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