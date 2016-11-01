В Италии зафиксирована новая серия подземных толчков
Утром 1 ноября в центре Италии зафиксировали серию подземных толчков.
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.
Магнитуда последнего подземного толчка составила 4,7, а магнитуда предыдущих - 3,6, 3,2 и 3,1.
В зоне последнего землетрясения в Италии земная поверхность просела на 70 см
Эпицентр первых трех подземных толчков находился примерно в 60 км к юго-востоку от Перуджи, эпицентр последнего - в 52 км к юго-западу от Анконы. Их очаги залегали на глубине от 8 до 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 всколыхнуло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, начавшейся 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.
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