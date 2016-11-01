В Италии зафиксирована новая серия подземных толчков

Утром 1 ноября в центре Италии зафиксировали серию подземных толчков.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.

Магнитуда последнего подземного толчка составила 4,7, а магнитуда предыдущих - 3,6, 3,2 и 3,1.

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Эпицентр первых трех подземных толчков находился примерно в 60 км к юго-востоку от Перуджи, эпицентр последнего - в 52 км к юго-западу от Анконы. Их очаги залегали на глубине от 8 до 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,5 всколыхнуло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов, оно стало продолжением сейсмической активности, начавшейся 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.