В Джорджии бушует лесной пожар (видео)

11:32, 1 ноября 2016
836
0

В округе Уитфилд (штат Джорджия, США) бушует лесной пожар, площадь которого может в ближайшее время превысить 120 га. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает News Channel 9.

По словам пожарных, они сейчас не могут полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

Масштабный лесной пожар в Колорадо уничтожил несколько домов

По состоянию на понедельник площадь пожара составляла приблизительно 80 га. Огонь быстро распространяется и, по прогнозам пожарных, может охватить более 120 га леса.

В местах, куда спасатели не могут добраться, пожар тушат с вертолетов.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Напомним, в американском штате Алабама установилась засуха, которая способствует возникновению лесных пожаров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз) В Украине завтра местами пройдут дожди с грозами, температура до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
85 %
751 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей