В Джорджии бушует лесной пожар (видео)

В округе Уитфилд (штат Джорджия, США) бушует лесной пожар, площадь которого может в ближайшее время превысить 120 га.

REUTERS

Об этом сообщает News Channel 9.

По словам пожарных, они сейчас не могут полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

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По состоянию на понедельник площадь пожара составляла приблизительно 80 га. Огонь быстро распространяется и, по прогнозам пожарных, может охватить более 120 га леса.

В местах, куда спасатели не могут добраться, пожар тушат с вертолетов.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Crews literally fighting an uphill battle against large wildfire on Rocky Face pic.twitter.com/ETIY8SdyqX — Brandon Evans (@brandonevansnc9) October 31, 2016

Напомним, в американском штате Алабама установилась засуха, которая способствует возникновению лесных пожаров.