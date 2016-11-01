В Джорджии бушует лесной пожар (видео)
В округе Уитфилд (штат Джорджия, США) бушует лесной пожар, площадь которого может в ближайшее время превысить 120 га.
Об этом сообщает News Channel 9.
По словам пожарных, они сейчас не могут полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.
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По состоянию на понедельник площадь пожара составляла приблизительно 80 га. Огонь быстро распространяется и, по прогнозам пожарных, может охватить более 120 га леса.
В местах, куда спасатели не могут добраться, пожар тушат с вертолетов.
Причина возгорания на данный момент неизвестна.
Crews literally fighting an uphill battle against large wildfire on Rocky Face pic.twitter.com/ETIY8SdyqX— Brandon Evans (@brandonevansnc9) October 31, 2016
Напомним, в американском штате Алабама установилась засуха, которая способствует возникновению лесных пожаров.
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