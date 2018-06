В Джорджии бушует лесной пожар (видео)

Об этом сообщает News Channel 9.

По словам пожарных, они сейчас не могут полностью контролировать распространение огня, поскольку пожар распространился на отдаленные участки леса.

По состоянию на понедельник площадь пожара составляла приблизительно 80 га. Огонь быстро распространяется и, по прогнозам пожарных, может охватить более 120 га леса.

В местах, куда спасатели не могут добраться, пожар тушат с вертолетов.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Crews literally fighting an uphill battle against large wildfire on Rocky Face pic.twitter.com/ETIY8SdyqX