На Украину надвигается новый циклон, который принесет снегопады

В Украину движется циклон из Прибалтики, который принесет с собой мокрый снег и ветер.

На Украину надвигается новый циклон / УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

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По прогнозам синоптиков, уже завтра, 2 ноября, в Украину придут дожди, мокрый снег и ветер. Однако морозов пока ожидать не стоит.

Силу предыдущего циклона в октябре почувствовали жители во всех регионах Украины. Дожди шли почти во всех областях.

Напомним, на этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом.