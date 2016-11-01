На Украину надвигается новый циклон, который принесет снегопады

10:31, 1 ноября 2016
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В Украину движется циклон из Прибалтики, который принесет с собой мокрый снег и ветер.

На Украину надвигается новый циклон / УНИАН
На Украину надвигается новый циклон / УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе до +7° (карта)

По прогнозам синоптиков, уже завтра, 2 ноября, в Украину придут дожди, мокрый снег и ветер. Однако морозов пока ожидать не стоит.

Силу предыдущего циклона в октябре почувствовали жители во всех регионах Украины. Дожди шли почти во всех областях.

Напомним, на этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом.

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