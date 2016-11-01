В зоне последнего землетрясения в Италии земная поверхность просела на 70 см
Земная поверхность в зоне последнего землетрясения в центре Италии, которое произошло 30 октября, просела на 70 см.
Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии после получения первых снимков со спутника, передает ТАСС.
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"Пока мы располагаем первоначальными данными, которые обрабатываем, но можем сказать, что в некоторых зонах, например в районе Кастеллуччо уровень земной поверхности опустился на 70 см", - сказал эксперт Института Симоне Атцори.
Землетрясение магнитудой 6,5 всколыхнуло центральную Италию утром 30 октября. По мнению экспертов оно стало продолжением сейсмической активности, начавшейся 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.
Ранее сообщалось, что уровень гор в центре Апеннин снизился примерно на 40 см в результате землетрясений.
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