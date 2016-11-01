Сегодня днем в Киеве до +2°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 ноября, в столице днем до +2°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +7°.

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