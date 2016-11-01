Сегодня днем в Киеве до +2°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 ноября, в столице днем до +2°, без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
На украинских трассах пройдут дожди со снегом, на западе температура до +10°
Сегодня солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 16:32.
Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +7°.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 85 %
Давление: 751 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 8 км
Фаза луны:
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