В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе до +7° (карта)

08:08, 1 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +7°. 

В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег / УНИАН
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +2°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

На украинских трассах пройдут дожди со снегом, на западе температура до +10°

Во Львове 1 ноября переменная облачность, температура воздуха днем +6°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня пасмурная погода. Температура воздуха днем +4°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет снег. Температура +3°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +6°, ветер переменный, до 6.0 м/с.

На западе до +7° / УНИАН
На западе до +7° / УНИАН

В Харькове пройдет снег с дождем. Температура до +2°, ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +4°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +4°. Ветер северный и северо-западный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +4°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.

В Краматорске во вторник ожидается снег с дождем, днем +2°. Ветер переменный, слабый.

Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом

В Северодонецке пройдет снег с дождем, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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