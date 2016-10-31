В Киеве завтра без осадков, температура днем до +2°

19:00, 31 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем +2°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до 0°.

На украинских трассах пройдут дожди со снегом, на западе температура до +10°

Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +7°. 

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