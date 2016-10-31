В Киеве завтра без осадков, температура днем до +2°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем +2°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до 0°.

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Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +7°.

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