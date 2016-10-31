В Украине завтра местами пройдут дожди и снег, на западе до +7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +7°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +2°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
Во Львове 1 ноября переменная облачность, ночью +4°, днем +6°. Ветер переменный, слабый.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +3°, днем +4°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
В Виннице во вторник ожидается снег. Температура ночью 0°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью -3°, днем +6°, ветер переменный, умеренный.
В Харькове во вторник пройдет дождь со снегом, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.
В Симферополе малооблачно. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -2°, днем +4°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет снег с дождем, температура ночью -2°, днем +2°, ветер переменный, слабый.
В Северодонецке завтра небольшой снег с дождем. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°