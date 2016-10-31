В Украине завтра местами пройдут дожди и снег, на западе до +7° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 1 ноября в Украине местами пройдут дожди со снегом, на западе днем до +7°.

В Украине завтра местами пройдут дожди и снег / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +2°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

Во Львове 1 ноября переменная облачность, ночью +4°, днем +6°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +3°, днем +4°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

В Виннице во вторник ожидается снег. Температура ночью 0°, днем +3°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью -3°, днем +6°, ветер переменный, умеренный.

В Харькове во вторник пройдет дождь со снегом, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

В Симферополе малооблачно. Температура ночью -3°, днем +4°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают небольшую облачность, температура ночью -2°, днем +4°. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет снег с дождем, температура ночью -2°, днем +2°, ветер переменный, слабый.

В Северодонецке завтра небольшой снег с дождем. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

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