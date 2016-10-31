Апеннинские горы снизились на 40 см после землетрясения в Италии
Уровень гор в центре Апеннин снизился примерно на 40 см в результате ряда землетрясений, которые произошли в Италии за последние два месяца.
Об этом сообщили в Национальном институте геофизики и вулканологии, передает ТАСС.
В центре Колумбии произошло землетрясение
"После землетрясений 24 августа и 26 октября уровень Апеннинских гор в районе стихии опустился в среднем на 40 см. И этот процесс продолжается. Апеннины как будто расширяются к побережьям Адриатического и Тирренского морей, подпирая при этом Альпы, которые наоборот растут", - пояснил научный сотрудник института Алессандро Амато.
По мнению экспертов, мощное землетрясение, которое произошло 30 октября, стало продолжением сейсмической активности, начавшейся 24 августа с подземного толчка магнитудой 6,0 в районе городов Аматриче, Аккумоли и Аркуата.
Напомним, утром 30 октября центральную Италию всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,5, лишь через трое суток после того как в этом же регионе произошли три землетрясения магнитудой 4,6-5,9.
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