В центре Колумбии произошло землетрясение

14:35, 31 октября 2016
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В центральной части Колумбии 31 октября произошло землетрясение магнитудой 5,4.

В Колумбии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Колумбии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

На востоке Грузии произошло землетрясение

Землетрясение было зафиксировано в 02:20 по киевскому времени недалеко от столицы Боготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 44 километра.

Информация о разрушения и пострадавших пока не поступала.

Напомним, из-за землетрясения, которое произошло в Италии в воскресенье, 30 октября, около 25 тысяч человек ночевали в машинах и палатках.

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