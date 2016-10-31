На украинских трассах пройдут дожди со снегом, на западе температура до +10°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди, местами со снегом. Теплее всего будет на западе - до +10°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди со снегом. Температура +3°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +5°, облачно с прояснениями.
На трассе Киев - Ужгород ожидаются дожди и снег, температура в дороге +3° … +9°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +10°.
Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, дождь со снегом. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +4°.
В направлении Харькова пройдут дожди со снегом. Температура в дороге до +4°. 1 ноября на этом направлении без осадков, температура +1°… +2°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +3° … +7°. По данному направлению во вторник переменная облачность, в Черновицкой области дождь, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°