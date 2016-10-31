На украинских трассах пройдут дожди со снегом, на западе температура до +10°

Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди, местами со снегом. Теплее всего будет на западе - до +10°.

На украинских трассах пройдут дожди со снегом / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди со снегом. Температура +3°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +5°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород ожидаются дожди и снег, температура в дороге +3° … +9°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +10°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, дождь со снегом. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +4°.

В направлении Харькова пройдут дожди со снегом. Температура в дороге до +4°. 1 ноября на этом направлении без осадков, температура +1°… +2°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +3° … +7°. По данному направлению во вторник переменная облачность, в Черновицкой области дождь, температура до +6°.

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