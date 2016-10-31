На украинских трассах пройдут дожди со снегом, на западе температура до +10°

13:00, 31 октября 2016
882
0

Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди, местами со снегом. Теплее всего будет на западе - до +10°.

На украинских трассах пройдут дожди со снегом / УНИАН
На украинских трассах пройдут дожди со снегом / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса местами пройдут дожди со снегом. Температура +3°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +5°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород ожидаются дожди и снег, температура в дороге +3° … +9°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +10°.

Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, дождь со снегом. Завтра на данном маршруте также ожидаются осадки, температура до +4°.

В направлении Харькова пройдут дожди со снегом. Температура в дороге до +4°. 1 ноября на этом направлении без осадков, температура +1°… +2°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +3° … +7°. По данному направлению во вторник переменная облачность, в Черновицкой области дождь, температура до +6°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
85 %
751 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей