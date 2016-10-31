В результате сильнейшего за 70 лет наводнения в КНДР погибли 138 человек

12:12, 31 октября 2016
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В Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МККК) уточнили данные о жертвах сильнейшего за 70 лет наводнения в КНДР.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телекомпанию NHK.

В результате наводнения в Египте погибли 26 человек

Так, по последней информации, в результате наводнений, вызванных тайфуном "Лайонрок", в конце августа-начале сентября в Северной Корее около 400 человек пропали без вести, 138 погибли.

Кроме того, около 70 тысяч человек остались без крова.

Люди живут в палатках, испытывают острую нехватку в продовольствии и питьевой воде. Общий объем международной помощи, по оценкам МККК, должен составить 15,5 миллиона долларов, однако пока собрано 25% от необходимой суммы.

Ранее сообщалось, что из-за наводнения пострадали не менее 600 тысяч человек.

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