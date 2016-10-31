В результате наводнения в Египте погибли 26 человек

Не менее 26 человек погибли и 72 получили травмы в результате наводнения, вызванного проливными дождями в Египте.

Египет накрыли проливные дожди / alaraby.co.uk

Об этом сообщает africanews.com.

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В министерстве здравоохранения страны сообщили, что количество жертв может увеличиться.

Правительство Египта распорядилось выделить $5,6 млн компенсации пострадавшим в результате стихии и столько же на восстановление инфраструктуры в районах, которые затронуло наводнение.

Напомним, в результате наводнения, вызванного проливными дождями, во Вьетнаме погиб 31 человек.