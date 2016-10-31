Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом

10:32, 31 октября 2016
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На этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом.

На этой неделе в Украине ожидается снег с дождем / УНИАН
На этой неделе в Украине ожидается снег с дождем / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами со снегом, температура днем поднимется до +8°.

Во вторник, 1 ноября, в стране практически без осадков. Температура днем 0°...+7°.

В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на юге до +8° (карта)

В среду, 2 ноября, почти во всех областях ожидаются дожди, местами со снегом. Температура ночью -1°...+4°, днем до +11°. 

В четверг в Украине пройдут дожди, в восточных областях со снегом, ночью -2°...+7°, днем до +13°. 

В пятницу во многих регионах ожидаются дожди, в центре и на юге без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +3°...+10°.

В субботу в Украине без осадков. Температура в стране ночью -2°...+4°, днем до +11°.

В воскресенье на западе страны пройдут дожди, температура ночью 0°...+8°, днем до +14°.

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