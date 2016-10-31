Погода на неделю: в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом
На этой неделе в Украине практически каждый день будут идти дожди, местами со снегом.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине пройдут дожди, местами со снегом, температура днем поднимется до +8°.
Во вторник, 1 ноября, в стране практически без осадков. Температура днем 0°...+7°.
В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на юге до +8° (карта)
В среду, 2 ноября, почти во всех областях ожидаются дожди, местами со снегом. Температура ночью -1°...+4°, днем до +11°.
В четверг в Украине пройдут дожди, в восточных областях со снегом, ночью -2°...+7°, днем до +13°.
В пятницу во многих регионах ожидаются дожди, в центре и на юге без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +3°...+10°.
В субботу в Украине без осадков. Температура в стране ночью -2°...+4°, днем до +11°.
В воскресенье на западе страны пройдут дожди, температура ночью 0°...+8°, днем до +14°.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°