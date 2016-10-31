Землетрясение в Италии: 25 тысяч человек ночевали в машинах и палатках

09:31, 31 октября 2016
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Из-за землетрясения, которое произошло в Италии в воскресенье, 30 октября, около 25 тысяч человек ночевали в машинах и палатках.

Последствия землетрясения в Италии / Reuters
Последствия землетрясения в Италии / Reuters

Об этом сообщает ТСН.

В результате стихии ранены по меньшей мере 20 человек. Девятерых из них спасатели извлекли из-под обломков зданий. О погибших информации пока нет.

На востоке Грузии произошло землетрясение

Волна толчка докатилась и до Рима. В воскресенье, 30 октября, в итальянской столице закрыли метро. Сегодня же будут закрыты все школы.

В течение суток в Умбрии зафиксировали 200 сейсмических явлений, также еще в течение дня были три сильных толчка силой в 4 балла.

По прогнозам сейсмологов, земля может дрожать еще несколько месяцев, а опасность надвигается на север страны, ближе к Австрии.

Напомним, число людей, оставшихся без крова после мощного землетрясения в центральной Италии, может достичь 100 тысяч человек.

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