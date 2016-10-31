В Киеве сегодня пройдет снег с дождем, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, 31 октября в столице днем до +3°, пройдет снег с дождем.

В Киеве сегодня пройдет снег с дождем / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 5.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:47, а зайдет в 16:34.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 октября, в Украине пройдут дожди, местами со снегом, на юге днем до +8°.

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