В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на юге до +8° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 октября, в Украине пройдут дожди, местами со снегом, на юге днем до +8°.

Сегодня практически во всех областях пройдут дожди / УНИАН

В столице сегодня ожидается дождь, днем +6°. Ветер северный и северо-западный, до 5.6 м/с.

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Во Львове 31 октября дождь, температура воздуха днем +5°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Луцке сегодня синоптики обещают осадки. Температура воздуха днем +6°. Ветер северо-западный, до 6.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет дождь. Температура +4°. Ветер северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +8°, ветер западный и северо-западный, до 8.0 м/с.

На юге сегодня до +8° / УНИАН

В Харькове пройдет снег с дождем. Температура до +2°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +6°. Ветер восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +7°. Ветер восточный, до 7.5 м/с.

В Краматорске в понедельник пройдет дождь, днем +5°. Ветер переменный, легкий.

В Северодонецке пройдет снег с дождем, температура днем +5°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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