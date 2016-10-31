В Украине сегодня пройдут дожди, местами со снегом, на юге до +8° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 октября, в Украине пройдут дожди, местами со снегом, на юге днем до +8°.
В столице сегодня ожидается дождь, днем +6°. Ветер северный и северо-западный, до 5.6 м/с.
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Во Львове 31 октября дождь, температура воздуха днем +5°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Луцке сегодня синоптики обещают осадки. Температура воздуха днем +6°. Ветер северо-западный, до 6.2 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник пройдет дождь. Температура +4°. Ветер северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +8°, ветер западный и северо-западный, до 8.0 м/с.
В Харькове пройдет снег с дождем. Температура до +2°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня ожидаются осадки. Температура днем +7°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.5 м/с.
В Днепре пройдет дождь. Температура воздуха +6°. Ветер восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +7°. Ветер восточный, до 7.5 м/с.
В Краматорске в понедельник пройдет дождь, днем +5°. Ветер переменный, легкий.
В Северодонецке пройдет снег с дождем, температура днем +5°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+13°... +8°
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Днепр+30°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+14°... +9°
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Запорожье+31°... +16°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+16°... +10°
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Кировоград+25°... +10°
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Луганск+36°... +20°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+28°... +13°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+30°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +17°
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Херсон+30°... +13°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +10°
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Чернигов+18°... +10°
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Черновцы+16°... +9°