На востоке Грузии произошло землетрясение

На востоке Грузии в воскресенье зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

В Грузии произошло землетрясение / cyxymu.livejournal.com

Как передает Грузия Online со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи, подземные толчки произошли в 16 км к востоку от города Кварели (регион Кахетия, Восточная Грузия).

Читайте также Мощное землетрясение в Италии: без крова над головой рискуют остаться до 100 тысяч человек

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 11 км от села Сарусо. Его очаг залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или разрушениях информация не поступала.