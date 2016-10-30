На востоке Грузии произошло землетрясение

20:24, 30 октября 2016
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На востоке Грузии в воскресенье зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2.

В Грузии произошло землетрясение / cyxymu.livejournal.com
В Грузии произошло землетрясение / cyxymu.livejournal.com

Как передает Грузия Online со ссылкой на Центр сейсмического мониторинга Государственного университета Ильи, подземные толчки произошли в 16 км к востоку от города Кварели (регион Кахетия, Восточная Грузия).

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По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 11 км от села Сарусо. Его очаг залегал на глубине 10 км.

О пострадавших или разрушениях информация не поступала.

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