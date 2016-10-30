Землетрясение в Италии: римские школы в понедельник работать не будут

20:06, 30 октября 2016
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Мэр Рима Вирджиния Раджи объявила о закрытии в понедельник столичных школ после землетрясения, произошедшего в центре Италии.

Землетрясение в Италии / REUTERS
Землетрясение в Италии / REUTERS

 «Римская администрация намерена закрыть школы в понедельник для проведения детальной технической проверки всех зданий учебных заведений на предмет получения повреждений вследствие землетрясения», - цитирует градоначальницу ТАСС.

Как сообщал УНИАН, в Италии сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 6,5.

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Колебания земной поверхности явственно ощущались по всей Италии, в том числе в Риме и других крупных городах центральной Италии. В области Марке, где 26 октября находился эпицентр землетрясения магнитудой 5,9, произошли новые разрушения.

Около 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что некоторые постройки, в том числе исторические, из-за удара стихии получили повреждения. Власти временно закрывали столичный метрополитен, хотя позднее движение поездов было возобновлено.

Стихия практически сравняла с землей все то, что оставалось от Аматриче, города, пострадавшего от землетрясения 24 августа, в результате которого погибли почти 300 человек.

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