Мощное землетрясение в Италии: без крова над головой рискуют остаться до 100 тысяч человек

Только в одной провинции Мачерата подземный толчки частично или полностью разрушили 40 населенных пунктов.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Число лишившихся крыши над головой после мощного землетрясения в центральной Италии может достичь 100 тысяч человек. Об этом сегодня заявил губернатор области Марке Лука Черишоли, передает «ТАСС».

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"Число людей, нуждающихся в крыше над головой, может возрасти с 10 до 100 тысяч. Стихия затронула слишком обширную территорию", - сказал он.

В департаменте гражданской защиты сообщили, что только в провинции Мачерата в результате землетрясения частично или полностью разрушены более 40 населенных пунктов. Среди крупнейших городов, затронутых стихией, - Норча (обл. Умбрия), где сообщается об обвалах нескольких, в том числе древних, церквей, включая Святого Бенедикта, при которой находится женский монастырь. По распоряжению властей, въезд в центр города запрещен, большая часть населения покинула свои дома.

30 октября утром центральную Италию всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,5, лишь через трое суток после того как в этом же регионе произошли три землетрясения магнитудой 4,6 – 5,9.

По данным Центра геофизики и вулканологии Италии, первый толчок магнитудой 6,5 был зафиксирован в 7.41 утра. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в районе городов Норчия, Пречи, Виссо и Кастель Сант Ангело сул Нера.

В 8 утра было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,1 и шесть афтершоков – магнитуда четырех из них превышала 4, двух – 3,9 и 3,5.

Землетрясение ощущалось и на значительной территории Австрии – в частности, в городах Каринтия, Стирия и Зальцбург.