Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре до конца суток

15:15, 30 октября 2016
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До конца суток 30 октября в большинстве регионов Украины, кроме восточной части, ожидаются сильные порывы ветра.

Ветер / Фото УНИАН
Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"До конца суток 30 октября в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на выходных на юге Украины температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.

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