Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре до конца суток
До конца суток 30 октября в большинстве регионов Украины, кроме восточной части, ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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"До конца суток 30 октября в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на выходных на юге Украины температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.
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