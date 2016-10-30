Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре до конца суток

До конца суток 30 октября в большинстве регионов Украины, кроме восточной части, ожидаются сильные порывы ветра.

Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Читайте также Землетрясение в центральной Италии: ранения получили несколько десятков человек (фоторепортаж)

"До конца суток 30 октября в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на выходных на юге Украины температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.