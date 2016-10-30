Землетрясение в центральной Италии: ранения получили несколько десятков человек (фоторепортаж)

14:41, 30 октября 2016
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Несколько десятков человек получили ранения в результате мощного землетрясения в центральной Италии.

Последствия змелетрусу в Италии, иллюстрация / REUTERS
Последствия змелетрусу в Италии, иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо, сообщает ТСН со ссылкой на итальянское информационное агентство ANSA

"У нас есть сведения о нескольких десятках раненых, в том числе один человек получил серьезные травмы. Но нужно время на проверки",— заявил Курчо.

По его словам, жертв землетрясения нет.

30 октября утром центральную Италию всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,5, лишь через трое суток после того как в этом же регионе произошли три землетрясения магнитудой 4,6 – 5,9.

В центральной Италии произошло новое мощное землетрясение

По данным Центра геофизики и вулканологии Италии, первый толчок магнитудой 6,5 был зафиксирован в 7.41 утра. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в районе городов Норчія, Пречі, Виссо и Кастель Сант Ангело сул Нера.

В 8 утра было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,1 и шесть афтершоков – магнитуда четырех из них превышала 4, двух – 3,9 и 3,5.

Землетрясение ощущалось и на значительной территории Австрии – в частности, в городах Каринтия, Стірія и Зальцбург.

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