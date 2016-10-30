Завтра в Киевской области ожидается дождь с мокрым снегом

По прогнозам синоптиков, завтра, 31 октября, в Киевской области ожидается дождь с мокрым снегом.

Завтра на Киевщине ожидается дождь с мокрым снегом / Фото: lenta-ua.net

На Киевщине завтра, 31, октября, ожидается мокрый снег с дождем.

В связи с этим полиция призывает водителей и пешеходов быть осторожными в условиях низкой видимости на дорогах, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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Также в Управлении превентивной деятельности полиции Киевской области напоминают, что с 31 октября по 6 ноября у детей продлятся школьные каникулы и просят водителей быть особенно осторожными в местах возможного появления детей.