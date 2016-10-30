Новое землетрясение в Италии вызвало значительные разрушения: толчки ощущались и в Риме

11:39, 30 октября 2016
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Землетрясение в центральной Италии магнитудой 6,5 произошло в воскресенье, лишь через трое суток после того как в этом же регионе произошли три землетрясения магнитудой 4,6 – 5,9.

Первый толчок магнитудой 6,5 было зафиксировано в 7.41 утра / lastampa.it
Первый толчок магнитудой 6,5 было зафиксирован в 7.41 утра / lastampa.it

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на местное издание La Stampa.

По данным Центра геофизики и вулканологии Италии, первый толчок магнитудой 6,5 был зафиксирован в 7.41 утра. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км в районе городов Норчия, Пречи, Виссо и Кастель Сант Ангело сул Нера.

В 8 утра было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,1 и шесть афтершоков – магнитуда четырех из них превышала 4, двух – 3,9 и 3,5.

Землетрясение ощущалось и на значительной территории Австрии – в частности, в городах Каринтия, Стирия и Зальцбург.

В Италии толчки также ощущались в Риме. Из-за них было прекращено движение на трех ветках метро. Пожарные сообщают, что получили десятки звонков от напуганных людей.

В городах вблизи эпицентра сообщают о значительных разрушениях.

Власти Италии обещают отстроить разрушенные в результате землетрясения города

"Все разламалось на куски, я видел столбы дыма, это катастрофа", - сказал Марко Ринальди, мэр города Уссита, который наиболее пострадал во время землетрясения 26 октября.

В городе Норчия землетрясение разрушило Базилику Святого Бенедикта 14 века и собор Святой Марии.

От нового землетрясения пострадал и город Аматриче, разрушенный во время землетрясения в августе.

В городах вблизи эпицентра сообщают о значительных разрушениях / twitter.com/giornaleprociv
В городах вблизи эпицентра сообщают о значительных разрушениях / twitter.com/giornaleprociv

О погибших и пострадавших пока не сообщается. Спасатели пытаются определить, были ли в разрушенных зданиях люди.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам без крайней необходимости временно воздержаться от поездок в центральные регионы Италии, где недавно прошли землетрясения.

В результате землетрясения в Италии пострадали восемь человек

В министерстве отметили, что во время землетрясения необходимо придерживаться определенных правил безопасности, в частности, держаться подальше от предметов, которые могут упасть и травмировать, не пользоваться лифтами и тому подобное.

26 октября в центральной Италии произошло сильное землетрясение. В небольших городах в результате землетрясения произошли значительные разрушения.

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