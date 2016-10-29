Ураган "Мэтью" нанес Гаити ущерб почти на $2 миллиарда

20:59, 29 октября 2016
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Ураган также уничтожил до 80% урожая в стране, что может стать причиной голода в стране.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Власти Гаити заявили, что ураган "Мэтью", затронувший юг страны в начале октября, нанес стране экономические убытки на 124 миллиарда гаитянских гурда (1,89 миллиарда долларов), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Как заявили представители министерства экономики и финансов, в такую сумму ущерб от урагана оценили специалисты из Всемирного банка (World Bank) и Межамериканского банка развития (Inter-American Development Bank, IADB). Это примерно одна пятая ВВП государства.

Потери сельскохозяйственного сектора страны от стихии оцениваются почти в 600 миллионов долларов. Практически столько же, по данным экономистов, страна потеряла из-за того, что более 175 тысяч человек в результате урагана остались без крыши над головой.

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Ранее куратор программы развития ООН (ПРООН) на Гаити Ивонн Хелль сообщил, что ураган "Мэтью" уничтожил до 80% урожая на Гаити, что может стать причиной голода в стране. По данным агентства Рейтер, ураган уничтожил такие сельскохозяйственные культуры, как рис, рожь и бобы. Стихия также нанесла ущерб посевам какао и кофе и фруктовым деревьям, которые являются основными статьями экспорта страны.

Тропический ураган "Мэтью" прошел по югу Гаити 4 октября. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), по состоянию на 11 октября число жертв урагана составляет более 470 человек. Как сообщают власти, погибли 546 человек.

В ООН полагают, что количество жертв стихии и ее последствий будет расти. Ранее ООН объявила о необходимости срочного финансирования деятельности гуманитарных организаций по устранению последствий разрушительного урагана "Мэтью". ООН и партнерам необходимо 119 миллионов долларов для оказания помощи населению и преодоления последствий стихии.

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