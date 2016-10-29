Сегодня в большинстве областей Украины дожди, местами возможен мокрый снег
В большинстве регионов - пасмурная погода.
В Украине в течение дня температура воздуха составит от +3 до +8 градусов Цельсия.
В некоторых регионах прогнозируют дожди и мокрый снег.
На востоке страны ожидается мокрый снег и порывы ветра 5-12 м/сек.
В субботу в столице ожидаются сильные порывы ветра
В центральных областях Украины возможен дождь. Днем температура воздуха поднимется до +7-+9 градусов по Цельсию.
На западе прогнозируют небольшую облачность. Температура днем достигнет +6 - +11 градусов.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 29 октября. В большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +13°
-
Днепр+29°... +13°
-
Донецк+30°... +12°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+30°... +12°
-
Киев+29°... +14°
-
Кировоград+29°... +13°
-
Луганск+30°... +12°
-
Луцк+30°... +13°
-
Львов+27°... +13°
-
Николаев+31°... +14°
-
Одесса+29°... +14°
-
Полтава+29°... +14°
-
Ровно+30°... +13°
-
Симферополь+29°... +15°
-
Сумы+29°... +12°
-
Тернополь+29°... +12°
-
Харьков+29°... +14°
-
Херсон+31°... +14°
-
Хмельницкий+29°... +13°
-
Черкассы+28°... +13°
-
Чернигов+29°... +12°
-
Черновцы+29°... +14°
Виргиния, США
+ 34 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +34 °
Влажность: 47 %
Давление: 761 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 11 %
Восход: 06:08
Закат 20:05
Фаза луны:
Лента новостей