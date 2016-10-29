Сегодня в большинстве областей Украины дожди, местами возможен мокрый снег

В большинстве регионов - пасмурная погода.

В некоторых регионах возможен мокрый снег / tivasyk.info

В Украине в течение дня температура воздуха составит от +3 до +8 градусов Цельсия.

В некоторых регионах прогнозируют дожди и мокрый снег.

На востоке страны ожидается мокрый снег и порывы ветра 5-12 м/сек.

Читайте также В субботу в столице ожидаются сильные порывы ветра

В центральных областях Украины возможен дождь. Днем температура воздуха поднимется до +7-+9 градусов по Цельсию.

На западе прогнозируют небольшую облачность. Температура днем достигнет +6 - +11 градусов.

Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение на 29 октября. В большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.