В субботу в столице ожидаются сильные порывы ветра

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 29 октября, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Сильный ветер / dailymail.co.uk

Обэтом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

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Кроме того, 29 октября в столице облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем – 5-7° тепла.

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди, местами со снегом. На юге температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.