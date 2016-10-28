В субботу в столице ожидаются сильные порывы ветра

20:52, 28 октября 2016
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По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 29 октября, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

dailymail.co.uk
Сильный ветер / dailymail.co.uk

Обэтом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 29 октября

Кроме того, 29 октября в столице облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем – 5-7° тепла.

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине пройдут дожди, местами со снегом. На юге температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.

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