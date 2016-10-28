За двое суток в Италии зафиксировано более 550 подземных толчков

Около 550 подземных толчков зарегистрированы в центральной Италии с вечера 26 октября, когда произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Последствия землетрясения в Италии / REUTERS

Об этом сообщили представители Национального института геофизики и вулканологии, передает "РИА Новости".

Сильное землетрясение произошло в центральной Италии вечером 26 октября, его эпицентр находился в провинции Мачерата. До утра 27 октября была зарегистрирована серия толчков магнитудой 4-5,9.

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Отмечается, что только за минувшую ночь на Апеннинах были зафиксированы более ста колебаний земной поверхности, самое сильное из магнитудой 3,5.

В результате землетрясения серьезные разрушения произошли во многих населенных пунктах центральной Италии, в особенности в провинции Мачерата. Там без крыши над головой остались около 5 тыс. человек, многих из которых сейчас расселяют по местным гостиницам.

Ранее сообщалось, что правительство Италии выделит из бюджета 40 миллионов евро для ликвидации последствий землетрясения.