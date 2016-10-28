В Алабаме бушует масштабный лесной пожар

15:32, 28 октября 2016
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В американском штате Алабама установилась засуха, которая способствует возникновению лесных пожаров.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает whnt.com.

По последним данным, на 70% территории штата установилась "серьезная" засуха.

Рядом с Лос-Анджелесом бушует лесной пожар (видео)

Такие условия способствую быстрому распространению лесного пожара, который начался на прошлых выходных. Огонь уже охватил более 210 га леса, в том числе 40 га сгорело лишь за среду, 26 октября.

По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенного костра.

Напомним, лесной пожар в американском штате Колорадо, который начался в понедельник, 17 октября, уничтожил несколько зданий.

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