В Алабаме бушует масштабный лесной пожар
В американском штате Алабама установилась засуха, которая способствует возникновению лесных пожаров.
Об этом сообщает whnt.com.
По последним данным, на 70% территории штата установилась "серьезная" засуха.
Рядом с Лос-Анджелесом бушует лесной пожар (видео)
Такие условия способствую быстрому распространению лесного пожара, который начался на прошлых выходных. Огонь уже охватил более 210 га леса, в том числе 40 га сгорело лишь за среду, 26 октября.
По предварительным данным, пожар начался из-за непотушенного костра.
Напомним, лесной пожар в американском штате Колорадо, который начался в понедельник, 17 октября, уничтожил несколько зданий.
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