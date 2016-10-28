В Украине объявили штормовое предупреждение на 29 октября

В субботу, 29 октября, в большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Украине 29 октября ожидается сильный ветер / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"29 октября в Украине, кроме Закарпатской и Донецкой областей, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных на юге Украины температура поднимется до +13°, во многих регионах пройдут дожди.