На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на выходных пройдут дожди

На автодорогах Украины в ближайшие дни температура поднимется до +11°, во многих регионах пройдут дожди.

На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +7°. Завтра на этом маршруте местами пройдут дожди, температура +7°...+13°. В воскресенье также ожидаются осадки, до +10°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня переменная облачность, температура в дороге +6°... +10°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +11°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +3°... +9°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге +2°... +7°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди, температура +4°... +8°. В воскресенье синоптики также прогнозируют осадки , до +6°.

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +3°...+7°. Завтра по этому маршруту дожди, местами со снегом. В воскресенье также ожидаются осадки, до +7°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +7°… +9°. В субботу на этом маршруте местами пройдут дожди. В воскресенье практически без осадков, температура до 9 градусов тепла.

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