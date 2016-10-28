На популярных украинских маршрутах сегодня без осадков, на выходных пройдут дожди
На автодорогах Украины в ближайшие дни температура поднимется до +11°, во многих регионах пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +7°. Завтра на этом маршруте местами пройдут дожди, температура +7°...+13°. В воскресенье также ожидаются осадки, до +10°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня переменная облачность, температура в дороге +6°... +10°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +11°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +3°... +9°.
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами со снегом
На трассе Киев - Харьков сегодня переменная облачность. Температура в дороге +2°... +7°. Завтра путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди, температура +4°... +8°. В воскресенье синоптики также прогнозируют осадки , до +6°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +3°...+7°. Завтра по этому маршруту дожди, местами со снегом. В воскресенье также ожидаются осадки, до +7°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +7°… +9°. В субботу на этом маршруте местами пройдут дожди. В воскресенье практически без осадков, температура до 9 градусов тепла.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+29°... +13°
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Днепр+29°... +13°
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Донецк+30°... +12°
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Житомир+29°... +15°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+30°... +12°
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Киев+29°... +14°
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Кировоград+29°... +13°
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Луганск+30°... +12°
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Луцк+30°... +13°
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Львов+27°... +13°
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Николаев+31°... +14°
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Одесса+29°... +14°
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Полтава+29°... +14°
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Ровно+30°... +13°
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Симферополь+29°... +15°
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Сумы+29°... +12°
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Тернополь+29°... +12°
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Харьков+29°... +14°
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Херсон+31°... +14°
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Хмельницкий+29°... +13°
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Черкассы+28°... +13°
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Чернигов+29°... +12°
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Черновцы+29°... +14°